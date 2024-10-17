Подкормка клубники немного отличается от удобрения многих других съедобных культур в зависимости от того, когда она плодоносит.

Подкормка клубники осенью для равномерного, сбалансированного роста является ключом к сбору хорошего урожая и поддержанию продуктивности вашей грядки более одного года.

Вот что вам нужно знать об подкормки клубники осенью для здорового роста и максимального урожая.

Прежде чем вносить удобрения, Всегда сажайте клубнику в богатую, богатую питательными веществами почву в первую очередь.

Чем подкормить клубнику осенью:

Поддержание правильного уровня pH имеет важное значение для процесса удобрения клубники, чтобы принести пользу вашему урожаю клубники. Проверьте уровень pH перед внесением удобрения на слегка кислый уровень от 5,3 до 6,5.

Слишком много азота может повысить кислотность и подавить рост корней, что приведет к плохому развитию цветов и плодов. Недостаток азота может вызвать задержку роста и потерю урожая.

Клубника использует много азота для образования побегов и завязывания плодов, поэтому важно начать со слегка кислой, богатой, хорошо дренируемой почвы.

Работайте с компостом, хорошо перепревшим навозом или торфом и добавляйте сбалансированное, медленно высвобождающееся удобрение NPK за две недели до посадки клубники.

Для подкормки горшечных растений клубники используйте комбинацию качественной почвенной смеси, компоста и гранулированного удобрения.

Цель удобрения клубники — поддерживать уровень pH, обеспечивая достаточное количество азота для корней и листвы, но не за счет цветов и плодов клубники.

Медленно высвобождающийся NPK 10-10-10 или 20-20-20 — лучший выбор для начала. Доступно множество органических альтернатив, включая кровяную муку , которая содержит хороший процент азота.

Источник: thespruce.

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