Соблюдение этих советов вы узнаете, как снизить артериальное давление или контролировать его, если оно у вас уже диагностировано.

Важно регулярно проверять кровяное давление, а также знать, как снизить артериальное давление без таблеток.

Высокое артериальное давление значительно увеличивает риск ишемической болезни сердца, инсульта и заболеваний почек.

Высокое артериальное давление обычно не ощущается и не замечается, и его можно не диагностировать, поскольку обычно оно не имеет симптомов.

Независимо от этого, высокое кровяное давление может привести к повреждению почек, инсульту или сердечному приступу.

Как снизить артериальное давление без таблеток:

1. Регулярная физическая активность. Постарайтесь каждый день заниматься умеренно интенсивной активностью и довести ее продолжительность как минимум до 150 минут в неделю, разбивая занятия на 10 минут или более.

2. Поддерживайте здоровый вес. Некоторым людям достаточно просто похудеть, чтобы снизить артериальное давление до нормального уровня.

3. Соблюдайте здоровую сбалансированную диету. Старайтесь съедать пять порций фруктов и овощей каждый день.

4. Сократите потребление соли. Не готовьте пищу с солью и не добавляйте ее в пищу за столом, а также сократите потребление обработанных пищевых продуктов, которые содержат много соли.

5. Чтобы снизить артериальное давление без таблеток - пейте умеренно.

Если вы употребляете алкоголь , придерживайтесь рекомендуемой нормы и постарайтесь каждую неделю проводить несколько дней без алкоголя.

6. Принимайте лекарства согласно предписанию врача. Большинству людей необходимо принимать более одного типа лекарств для контроля артериального давления. Не прекращайте прием лекарств без предварительной консультации с лечащим врачом.

Источник: bhf.org.

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