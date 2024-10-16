Осенью почва все еще относительно теплая, так что еще не поздно что-то сажать в сад узнайте, какие растения можно посадить.

Летняя жара уже прошла, так что вам не нужно беспокоиться о том, что растения погибнут от теплового стресса или засухи, поэтому ознакомьтесь, какие растения можно посадить осенью.

Вредители и болезни представляют меньшую угрозу в более прохладную погоду осенью.

Какие растения можно посадить осенью:

Осень — идеальное время для посадки весеннецветущих луковичных , таких как тюльпаны, нарциссы, крокусы и аллиумы.

Их нужно сажать сейчас, чтобы у них было несколько месяцев, чтобы укорениться в земле, прежде чем они зацветут весной.

Обязательно дождитесь, пока почва остынет, иначе ваши весенние луковичные могут зацвести слишком рано.

Хорошими примерами однолетних растений, цветущих осенью, являются анютины глазки и виолы, которые идеально подходят для подвесных осенних корзин, кадок и контейнеров, а также для бордюров. Они устойчивы к морозу и будут прекрасно себя чувствовать даже при температурах чуть ниже нуля.

Другие цветущие растения однолетники, которые переносят осень и холодную погоду, включают хризантемы, лобелию и сладкий алиссум.

Вы также можете посадить несколько декоративных видов капусты, так как они добавляют изюминку бордюрам, когда становятся красивыми оттенками фиолетового и розового.

Держите все посаженные осенью многолетние растения хорошо поливаемыми, пока земля не замерзнет, ​​чтобы побудить их отрастить новые, здоровые корни, прежде чем они впадут в спячку на зиму.

Защитите их от морозного пучения, накрыв их слоем измельченных листьев или другой мульчи. Когда наступит весна, они будут готовы заполнить ваши грядки свежей листвой.

Источник: tandcg.

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