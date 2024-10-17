Специалисты дали простые, но действенные советы, что нельзя есть метеозависимым людям во время магнитных бурь.

Мощные бури рождаются на Солнце, вечно сияющем электрогенераторе нашей галактики, метеозависимые люди могут ощутить их на себе, поэтому важно знать, что нельзя есть в эти дни, чтобы не ухудшить состояние.

Солнечные вспышки время от времени испускают всплески электромагнитного излучения, которые направляются к нашей планете.

Когда эти энергичные солнечные частицы сталкиваются с магнитным полем Земли, они создают эти печально известные геомагнитные бури.

Если шторм достаточно мощный, он может вызвать электрические токи в проводах на поверхности Земли, потенциально перегружая, повреждая энергосистемы и не только.

Что нельзя есть метеозависимым людям во время магнитных бурь:

Частая причина ухудшения состояния – резкие перепады атмосферного давления. Спровоцировать недомогание могут колебания температуры, влажности воздуха. Не проходит незаметно геомагнитная активность.

Причинами метеозависимости часто являются сопутствующие заболевания человека, усиливающиеся на фоне погодных колебаний. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, астма, хронический бронхит, аллергия, тревожные расстройства.

Ухудшение самочувствия возможно при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артрит, артроз, остеохондроз, травмы в анамнезе).

Так, врачи во время магнитных бурь рекомендуют исключить из рациона и не есть трансжиры, то есть жареное, копченое, маргарин.

Нужно исключить продукты с добавленным сахаром, а также изделия из белой муки — все это сильно вредит сосудам.

Нельзя есть соль, ведь она задерживает жидкость в организме, что приводит к повышению давления.

Когда в воздухе понижено содержание кислорода, у некоторых людей может ухудшаться самочувствие из-за продуктов, содержащих нитрит натрия, например, колбасы, ветчины и так далее.

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