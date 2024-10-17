Есть много причин выращивать базилик в помещении, узнайте, как его вырастить на подоконнике дома.

Базилик выращенный на подоконнике защищен от суровых условий, вы полностью контролируете свет и воду, и нет никаких вредителей, которые могли бы съесть вашу зелень.

Возможно, вы живете в квартире или у вас нет больше места в саду, поэтому важно знать, как вырастить на подоконнике базилик.

Как вырастить базилик: руководство.

Буквально каждый может научиться сажать базилик и ухаживать за ним.

Стоимость базилика минимальна, а на выполнение проекта уйдет всего полдня. После этого у вас будет свежий, ароматный, вкусный базилик!

Шаг 1: Выберите подоконник для выращивания базилика.

Первый шаг — выбрать подоконник, который получает полное солнце. Ключ к выращиванию больших здоровых листьев базилика — 6-8 часов солнечного света и влажная почва.

Шаг 2: Посадите базилик.

Вы сеете семена базилика или покупаете рассаду? Если вы собираетесь использовать семена, используйте смесь для выращивания семян. Вы также можете сделать комбинацию 50/50 из почвенной смеси и стартовой смеси для выращивания семян.

Вы также можете смешать почвенную смесь с перлитом для того же эффекта. Помните, что никогда не следует сеять семена базилика в садовой почве. Садовую почву следует использовать только для растений, которые были выращены.

Шаг №3: Полив и начало ухода за базиликом.

После посадки тщательно полейте. Использовать ли удобрения в первый раз — решать вам. Всю воду, которая собирается на поддоне, следует вылить. Не оставляйте горшок в полном поддоне. Это только способствует гниению корней базилика.

Советы и рекомендации по уходу за базиликом, который выращивание на подоконнике.

По мере роста растения обязательно поворачивайте горшок каждые несколько дней. Это равномерно распределит солнечный свет. Помните, зелень растет по направлению к солнцу.

Это означает, что ваш базилик будет расти большими, полными листьями со всех сторон, а не будет бутонов неравномерно.

Источник: pineca.

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