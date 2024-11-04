Все больше пенсионеров ищут способы улучшить свои финансовые условия, особенно учитывая растущие расходы на жизнь.

Пенсионеры, не имеющие достаточного трудового стажа, могут воспользоваться возможностью получения социальной помощи, предоставляемой после достижения 65-летнего возраста.

Как отмечает Министерство социальной политики Украины, эта помощь, хоть и называется социальной пенсией, но на самом деле является формой социальной поддержки.

На сегодняшний день социальная пенсия не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, что составляет 2361 гривну. Это означает, что с минимальным стажем работы украинские пенсионеры могут получать эту поддержку. Но что делать, если стажа не хватает для полноценной пенсии?

Закон предлагает вариант для проживающих в одном доме: если в доме живут два человека старше 60 лет, которым не хватает стажа для пенсии, но у каждого есть по 20 лет стажа, они могут подать заявку на получение социальной помощи.

Такие супруги могут получать социальную пенсию, в результате чего их общие выплаты будут составлять 4722 гривны в месяц. Однако если они оформят базовую социальную помощь, которая исчисляется на основе их стажа, они смогут получать по 70% от полного размера пособия — то есть по 3150 гривен каждый. В результате их общие выплаты возрастут до 6300 гривен.

Последние новости Украины:

Потеря пенсий в 2025 году: часть украинцев больше не получит свои выплаты.

В Украине возник кадровый голод: в Кабмине рассказали, что будут делать с аномалией на рынке труда.

Украинцам пообещали еще один перерасчет пенсий: в Минсоци раскрыли детали масштабной реформы.