Независимо от того, являетесь ли вы опытным любителем садоводства или только начинаете, важно знать, что нельзя хранить во дворе осенью.

Зима уже не за горами, а это значит, что пришло время подготовить свой сад к холодному сезону, узнайте, что нельзя хранить во дворе осенью.

Что делать с садовой мебелью и барбекю зимой, зависит от того, есть ли у вас место для их хранения.

Если вам повезло иметь сарай или гараж, где их можно убрать на сезон, то это может быть самым простым способом защитить их от непогоды.

Что нельзя хранить во дворе осенью?

Если вы оставляете садовую мебель и барбекю во дворе осенью, то убедитесь, что подушки хранятся в помещении, защищенном от сырости, и подумайте о приобретении чехлов для мебели, чтобы защитить твердые поверхности от падающих листьев и мороза.

Постарайтесь как следует почистить мебель, прежде чем накрывать ее или убирать на хранение, и убедитесь, что она сухая, прежде чем надевать чехлы.

Осень — прекрасное время, чтобы привести газонную траву в хорошее состояние после лета и подготовить ее к зимней погоде.

Лучший способ начать, независимо от состояния вашего газона, — это скарифицировать траву: по сути, это означает взять грабли с металлическими зубьями или скарификатор и использовать их для удаления мусора и мха.

Если вы посадили какие-либо фрукты и овощи в этом году, то вы должны собрать урожай, потому что нельзя хранить их во дворе осенью.

Возможно осенью, вы также захотите посадить семена для зимнего и весеннего сбора урожая, например, весеннюю капусту, шпинат и редис.

Источник: almosttheweekend.

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