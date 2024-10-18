Розы с открытой корневой системой следует сажать с ноября по март, однако если вы не успели посадить их осенью, узнайте, как сохранить саженцы роз до посадки весной.

После покупки постарайтесь как можно скорее высадить сажанцы роз в землю (если земля не замерзла и не переувлажнена).

Если вам нужно подождать несколько дней, поместите саженцы роз в большой горшок и засыпьте корни компостом.

Розы редко нуждаются в специальном уходе зимой и способны выдерживать низкие температуры в состоянии покоя, прежде чем вернуться к росту весной.

Но проверьте, не стали ли розы рыхлыми в почве, образуя вокруг стебля воротник из почвы, который может наполниться водой.

Уплотните почву вокруг стебля и уменьшите высоту розы, чтобы предотвратить чрезмерное раскачивание ветром.

Как сохранить саженцы роз до посадки весной:

Если саженец розы еще не пробудился от сна - почки на нем не раскрылись - его нужно поместить в пакет со слегка увлажненным торфом, опилками или мохом сфагнум и поставить в прохладное и темное место.

Температура для сохранения саженцев роз до посадки весной должна быть стабильной, на уровне +1-2°С. Предварительно у таких саженцев роз можно удалить подгнившие корни или сломанные ветки и затем обработать их фунгицидом.

Проверять саженец розы нужно каждую неделю - не появилась ли плесень, гниль. Если нужно, то поменяйте "почву" для розы в пакете и следите за тем, чтобы она была увлажненной.

Где хранить саженцы до посадки весной?

Отсек для овощей в холодильнике подходит для хранения небольших саженцев роз, луковиц и клубней. Подвал - подходит для хранения больших саженцев, не укутывая в пленку, а прикопав корни во влажные опилки с температурой на уровне + 2-3°С.

Погреб, около 0°С, влажность, в нем можно хранить любые саженцы роз, а регулярное проветривания помогут создать подходящие условия.

Источник: thespruce.

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