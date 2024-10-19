Первое на что доктор Комаровский обратил внимание - сидеть на холодном и ходить по холодному - это принципиально разные темы.

Об этом доктор Комаровский рассказал в своем youtube-канале.

По его словам, человеческая стопа в силу особенностей кровоснабжения прямо приспособлена к тому, чтобы хождение по холодному не представляло для нас существенного риска.

Поэтому если ребёнок вдруг из тёплой квартиры выскочил на некоторое время босиком на балкон - в этом нет ничего рискованного. Главное не запрещать ему это с рождение, а тренировать, чтобы сосуды стопы сохранили свои естественные физиологические возможности.

Однако, наши ягодицы физиологически не приспособлены к тому, чтобы на холодном сидеть, огромная мышечная масса много чувствительных нервных окончаний.

Но если вам сидеть на холодном комфортно - значит ваш организм физиологически компенсирует контакт вот с этой самой холодной поверхностью, ничего страшного не происходит.

Не комфортно сидеть - это реально может спровоцировать множество проблем, это вызывает спазм сосудов, вызывает повышение мышечного тонуса, возможны микро кровоизлияния и это реальная проблема.

Переохлаждения может способствовать ухудшению кровоснабжения слизистых оболочек, активизации условно патогенной флоры и привести к тому же самому циститу, но когда это произойдёт, тогда когда вы испытываете дискомфорт, когда вы сидите на холодном и Вам плохо от этого.

Однако, медицинская наука не видит никакой прямой связи между тем, что вы посидели на холодном и у вас возник пиелонефрит, вообще это инфекционные болезни и у них други причины.

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