Огурцы — очень теплолюбивые растения, лучше всего заранее их выращивать на подоконнике, чтобы можно было собирать урожай в течение длительного времени.

В этой статье вы узнаете все, что вам нужно знать о выращивании огурцов на подоконнике.

Огурцы лучше всего сеять в помещении на подоконнике, так как их можно начать выращивать раньше и получить более ранний урожай.

Метод прорастания огурцов также более надежен, и за молодыми растениями легче ухаживать, пока они не станут более выносливыми. Огурцы следует переместить в окончательное место роста примерно через месяц.

Наполните горшки диаметром 10 см компостом для семян, хорошо полейте, затем посейте по одному семени в центр каждого на глубину 1–2 см. Положите семена огурцов на бок, чтобы предотвратить гниение.

Поставьте горшки с огурцами в пропагатор, если он у вас есть — это переносная, легкая конструкция, обычно пластиковая, с вентилируемой или невентилируемой крышкой, которая обеспечивает влажную, слегка теплую атмосферу.

Он полезен для прорастания семян огурцов и укоренения черенков и может иметь регулируемый термостатический контроль температуры.

Затем вы получите саженец — это молодое растение, выращенное из семян огурцов.

Появиление сажанцев огурцов на подоконнике может занять одну-две недели.

Продолжайте держать молодые растения в тепле, на ярком свету и регулярно поливать.

Посев огурцов на подоконнике имеет несколько преимуществ:

Надежные теплые условия, которые должны способствовать лучшему прорастанию огурцов.

Защищает рассаду огурцов от слизней и улиток, и от непогоды.

Источник: rhs.org.uk.

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