Есть определенные направления профилактики, чтобы обеспечить максимальную прочность костей и профилактику травм и падений у пожилых людей.

Об этом сообщил доктор Евгений Комаровский в своем youtube-канале.

Обеспечить прочность костей - это конечно же задача врачей и главны направления профилактики - это убедиться.

Пожилой человек должен получать достаточное количество белка, кальция и достаточное количество витамина D в сутки.

Вот эти три направления, которые мы просто обязаны обеспечить.

Дальше мы должны учитывать, что у пожилых людей есть определённые факторы риска, если у данного человека эти факторы риска присутствуют то применительно к такому человеку и витамин D и кальций и белок и медосмотры и максимально возможные меры профилактики.

Есть два важнейших направления профилактики: первое - это обратить внимание на своё здоровье.

Главная рекомендация - оставаться физически активным, регулярные упражнения самые разнообразные, очень важно сохранять гибкость суставов связок сухожилий - лёгкие нагрузки.

Обращайте внимание на то, что даже незначительные изменения зрения и слуха многократно повышают риск падений.

Старайтесь высыпаться, чем больше вы устали, тем больше у вас шансов упасть.

Про алкоголь и никотин - всё очевидно. Никогда не пытайтесь быстро вставать.

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