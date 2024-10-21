Если вам нужно узнать, как защитить урожай и дом от грызунов, не бойтесь — есть много естественных способов взять ситуацию под контроль.

Вот как избавиться от грызунов — не ждите, что эти методы избавят от вредителей, для этого вам понадобятся другие методы.

Помимо того, что они доставляют неприятности и поедают ваши запасы, они могут распространять болезни.

Как защитить урожай и дом от грызунов?

Чтобы защитить урожай и дом от грызунов естественным путем, нужно заделать все щели вдоль плинтусов, пола, стен или труб, в идеале с помощью специального герметика для щелей от мышей и крыс.

Осмотрите свой дом снаружи, чтобы определить возможные точки доступа.

Закройте все отверстия вокруг труб с помощью стальной проволочной ваты и герметика, начиная с самых нижних точек, куда грызуны могут легко добраться, затем сделайте то же самое выше и в любых щелях вокруг карнизов.

Грызуны ненавидят запах мяты. Нанесите несколько ватных шариков с каплями масла мяты и разложите их в местах, которые могут привлечь грызунов, например, в шкафах с едой или в любом месте, где вы заметили улики.

Запах выветривается, поэтому вам придется повторять это примерно раз в неделю.

Присутствие кошки также отпугивает грызунов, поэтому заведение кошки в качестве домашнего животного или временное присутствие в доме соседской кошки может отпугнуть мышей.

Если вы ищете высокотехнологичное решение, подключите ультразвуковой отпугиватель грызунов.

Источник: homesandgardens.

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