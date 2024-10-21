Огородники дали важные советы, как нужно правильно бороться с сорняками осенью после сбора урожая.

Стратегия борьбы после сбора урожая важна для борьбы с многолетними и однолетними сорняками, чтобы не дать им украсть влагу раннего сезона весной, и формирование стратегии становится проще, когда вы видите все свои варианты сразу.

Используйте информацию в этом руководстве с возможностью поиска, чтобы легко бороться с сорняками осенью после сбора урожая.

Помимо увеличения норм гербицидов, для борьбы с сорняками после сбора урожая на вашем огороде доступно множество вариантов.

Сочетание нескольких вариантов может помочь достичь максимального контроля над сорняками.

Посевы сильной озимой пшеницы будут лучше конкурировать с сорняками, что позволит вам сосредоточиться на борьбе с сорняками в паре.

Как бороться с сорняками осенью после сбора урожая?

Подготовка хорошего твердого семенного ложа, своевременная борьба с сорняками, удобрение при необходимости, правильный посев, посадка в оптимальное время и борьба с сорняками после сбора урожая - дают наилучшие шансы на сокращение популяции сорняков и их жизнеспособности после сбора урожая.

Кроме того, важно внимательно следить за развитием сорняков и проводить опрыскивание в надлежащее время для достижения максимального контроля.

Если сорняки находятся в состоянии сильного засушливого стресса, дождитесь дождя и опрыскайте примерно через неделю.

Источник: cropwatch.

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