Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ в Кропивницком, готовившем ракетные удары по Кировоградщине, обходя систему противовоздушной обороны.

Как сообщили в СБУ, задержанным оказался 34-летний местный житель, который передавал оккупантам информацию о местах базирования и маршрутах движения Сил обороны.

По данным контрразведки, врага больше всего интересовали огневые позиции ПВО и расположение логистических составов украинских войск. Предатель объезжал территорию областного центра в поисках зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ.

В случае обнаружения военных объектов, он планировал фотографировать или снимать их на видео и привязывать координаты к Google Maps. Эта информация была необходима оккупантам для подготовки новых ракетно-дроновых атак по региону, чтобы обойти украинскую ПВО.

Кроме того, фигурант отслеживал время и место перемещения двигавшихся к передовой военных колонн. Для конспирации он постоянно менял маршруты своих разведывательных вылазок, выдавая их за прогулки.

СБУ задержала его "на горячем", когда он проводил разведку возле военного объекта. У задержанного изъяли мобильный телефон, на котором фотографировал объект Сил обороны, а также обнаружили анонимный чат в популярном мессенджере, который он использовал для связи с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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