Правительство установило курс в бюджете на следующий год на уровне 45 гривен за доллар, что вызвало волнение среди населения.

Правительство заложило в бюджет на следующий год курс доллара на уровне 45 гривен, что вызвало беспокойство среди населения, поскольку в последнее время курс приближается к этой бюджетной отметке.

Банкир Юрий Гелетий рассказал, будет ли на самом деле доллар по 45 в 2025 году.

Банкир Юрий Гелетий подчеркнул, что Национальный банк Украины не публикует прогнозы курса на следующий год, поэтому точно утверждать, достигнет ли доллар отметки в 45 гривен, невозможно.

"Вы знаете, что НБУ не публикует курсовые прогнозы, поэтому дать нашу оценку реалистичности такому курсовому прогнозу я не могу. Вместо этого повторюсь, что НБУ никогда не привязывается к курсовому показателю в бюджете", - пояснил эксперт.

Гелетий уточнил, что это значение является исключительно расчетным и используется для формирования бюджета. В текущем бюджете среднегодовой курс доллара установлен на уровне 40,7 гривен, а в конце года ожидается, что он составит 42,1 гривны за доллар.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) планирует отказаться от расчета официального курса гривны к российскому рублю, а также к белорусскому рублю, иранскому риалу и некоторым другим валютам.

На своем официальном сайте НБУ сообщил, что в Украине существует два списка валют для определения официального курса: ежедневный (33 валюты) и ежемесячный (24 валюты).

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