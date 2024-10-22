Налоговая хочет получить доступ к данным о банковских счетах украинцев и бизнеса – это существенно повлияет на правоотношения между налоговыми органами, банками и налогоплательщиками.

Об этом сообщила народная депутат и член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Южанина обратила внимание на пункт в Национальной стратегии доходов, предусматривающий, что налоговая служба получит доступ к данным о банковских счетах украинцев.

Она также отметила, что это станет возможным только после принятия эффективных мер по восстановлению доверия к работе налоговых органов, особенно в части обработки персональных данных плательщиков. Обществу необходимо предоставить гарантии, что расширенные полномочия не будут использованы для давления на отдельных налогоплательщиков или для препятствования их деятельности. Только в таких условиях можно говорить о расширении доступа налоговых органов к информации о движении средств на счетах налогоплательщиков.

Нардепка подчеркнула, что пока не сделаны никакие шаги для повышения уровня доверия плательщиков к действиям налоговой службы. В то же время, как она отметила, уже разработаны предложения по законодательным изменениям для раскрытия банками информации, являющейся банковской тайной.

"К такой информации ГНС предлагает отнести, в частности, сведения по операциям по счетам конкретного юридического лица, ФЛП или обычного гражданина за определенный промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей. При этом такую ​​информацию банки должны будут предоставлять с целью проведения налоговой документальных проверок банков и их обособленных подразделений”, – объяснила Южанина.

По ее словам, Государственная налоговая служба (ГНС) намерена получать информацию, составляющую банковскую тайну, о клиентах банков, не являющихся объектами налоговых проверок.

Это уже вызвало беспокойство в Национальном банке, считающем, что действующее законодательство уже предоставляет налоговым органам все необходимые полномочия для получения нужных данных.

Она также отметила, что расширение действующих требований по раскрытию банковской тайны без обоснованной необходимости (как предлагается ГНС) может стать шагом назад в вопросе имплементации законодательства Европейского Союза.

Источник: Коммерсант украинский.

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