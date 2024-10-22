В Киевской области судили руководителя состава строительных материалов, который растратил имущество предприятия более чем на 1,5 миллиона гривен.

Эту информацию обнародовала прессслужба Киевской областной прокуратуры в Telegram .

Мужчина, занимавший должность заведующего составом, растратил строительные материалы предприятия на сумму 1 миллион 600 тысяч гривен в пользу третьего лица. Чтобы скрыть недостаток перед комиссией, он подделал описание инвентаризации.

За поддержание публичного обвинения прокурорами Бориспольской окружной прокуратуры руководитель состава строительных материалов признан виновным в совершении растраты имущества предприятия путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Суд, заслушав обоснованные и безоговорочные доводы прокурора, назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также с лишением права занимать определенные должности на 2 года.

Напомним о схожем инциденте. Суд признал виновными бывшего исполняющего обязанности главы Никопольской районной государственной администрации и двух его сообщников в растрате и присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, отмывании имущества, полученного преступным путем, и служебном подлоге. Им назначено наказание – 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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