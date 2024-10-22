С целью возмещения нанесенного ущерба ДБР приняло меры для выявления и наложения арестов на имущество подозреваемых.

Завершено досудебное расследование львовского бизнесмена и его сообщников, которые поставляли некачественную военную одежду для Вооруженных Сил Украины более чем на 1 млрд гривен.

Об этом сообщили в ДБР .

Материалы уголовного производства переданы стороне защиты для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Возглавлял эту схему предприниматель из Львова, привлекший к ней своего сына и других лиц. Их компании заключили в 2023 году контракты с Министерством обороны на поставку военной одежды на общую сумму более 1,8 млрд. грн.

В течение этого года Минобороны получило одежды на сумму почти 1,2 млрд грн по указанным договорам.

Однако, согласно экспертизам, поставленный товар не отвечал техническим требованиям договоров из-за низкого качества и не мог использоваться по назначению. Это привело к ущербу для государства в размере 1 млрд 167 млн ​​гривен.

ДБР задержало членов преступной организации и сообщило им о подозрениях. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, а один из фигурантов объявлен в международный розыск.

Организатор схемы и его подельники обвиняются в создании и руководстве преступной организацией, а также в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 255, ст. 190, ст. 209 УК Украины). Санкция этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

С целью возмещения нанесенного ущерба ДБР приняло меры для выявления и наложения арестов на имущество подозреваемых.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, что в суд уже направлен обвинительный акт в отношении львовского бизнесмена, предлагавшего 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Деньги назначались при содействии в возвращении изъятого имущества и закрытии уголовного производства в отношении его компаний, являющихся одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны.

Последние новости Украины:

Препятствовала деятельности военных ТЦК: украинцы угрожают лишением свободы.

Прикрывался товарищескими беседами с военными: украинца перебросили из рф для выполнения задач фсб, детали.



Чиновник "Укрэнерго" размечтался о массовом уничтожении украинцев: во время обысков у него найдено немало интересного.