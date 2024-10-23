При этом для перехода на особые тарифы необходимо подать заявления, а в некоторых случаях пройти определенную процедуру.

В Украине население пользуется общим тарифом на электроэнергию, который составляет 4,32 грн за кВтч, однако есть ситуации, когда можно оплатить меньше - это касается двух конкретных случаев.

Об этом говорится в разъяснении "Волыньэлектросбыт".

Меньше платить за электроэнергию могут те, кто пользуется только электрическим отоплением. Эта норма действует с 1 октября по 30 апреля, на объем электроэнергии до 2000 кВтч в месяц. В таком случае тариф будет составлять 2,64 грн за кВтч.

Однако, если потребление превысит 2000 кВтч, остаток будет оплачиваться по общему тарифу 4,32 грн. Например, за 2000 кВтч следует будет оплатить 5280 грн, а за 2001 кВтч – уже 8644,3 грн.

Это правило призвано стимулировать украинцев с электрическим отоплением удерживать потребление до 2000 кВтч. Важно отметить, что воспользоваться льготным тарифом могут не все. В техническом паспорте на квартиру или дом должно быть указано, что тип отопления – электрическое. Если же у вас централизованное отопление, а электрический теплый пол – льготного тарифа не будет.

Следовательно, перейти на тариф 2,64 грн за кВтч можно только в случае, если в энергетическом паспорте указано, что квартира или дом отапливаются электрической энергией.

Также будет введен особый тариф для владельцев двухзонных или трехзонных счетчиков.

Последние новости Украины:

Новый удар по карманам ждет украинцев: в 2025 году Интернет снова может подорожать, детали.

Украина рискует остаться без воды и отопления: коммунальные предприятия призывают к повышению тарифов.

Украинцев готовят к повышению тарифов: нардепы заговоры о новых суммах в платежках за свет.