"ПриватБанк" разорвал сотрудничество с одним из клиентов, который открыл счет в другом банке как физическое лицо-предприниматель.

"ПриватБанк" запрещает гражданам пересылать деньги своим бывшим клиентам, разорвавшим сотрудничество с банком и открывшим счета в других финансовых учреждениях.

Эту информацию сообщает портал "Минфин". Клиенты жалуются на невозможность переводов на имя таких лиц.

Как сообщается, "ПриватБанк" разорвал сотрудничество с одним из клиентов, открывшим счет в другом банке как физическое лицо-предприниматель. Однако оказалось, что переводы на его новый счет с карт "ПриватБанка" невозможны.

Женщина, описавшая эту ситуацию, отметила, что ее муж получил отказ от "ПриватБанка", когда у него летом возникли проблемы из-за финансового мониторинга. "ПриватБанк" разорвал с ним сотрудничество из-за 20 тысяч гривен поступлений в месяц. После этого мужчина открыл ФЛП и счет в "Моно", но клиенты не могли перевести ему деньги за товары с карт "ПриватБанка".

"Все, занавес, наработались… При обращении в поддержку Привата никаких объяснений не дают! А клиентов, у которых только один банк, и тот Приват, очень много (и, как оказалось, такая же проблема не только у мужчины, а у многих, кого отшил Приват, а теперь вставляет палки в колеса для предпринимателей!).

Представители "ПриватБанка" не предоставили конкретные детали по причинам ограничения клиентов в возможности переводить средства на счета в других банках. Они подчеркнули, что банк действует исключительно в пределах действующего законодательства и соответствующих нормативно-правовых актов Национального банка, регулирующих банковскую деятельность.

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