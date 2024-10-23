Меморандум МВФ содержит разные потенциальные варианты реформирования энергосистемы - стало известно, ожидается ли повышение тарифов на энергоносители в Украине.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Рассматриваются возможные варианты поддержки энергетической стабильности Украины, учитывая ущерб, причиненный энергетической системе страны из-за агрессии россии, а также влияние этого на восстановление украинской экономики.

Как сообщается в Министерстве финансов, Украина уже завершила пять пересмотров программы EFF МВФ. После каждого пересмотра Фонд обновляет Меморандум, адаптируя его к новым мерам в сфере экономической и финансовой политики.

"Последний Меморандум, обнародованный 24 марта 2023 года, а также пять его обновлений содержали раздел, посвященный реформе энергетического сектора. Все обновления рассматривали возможность повышения тарифов на энергоносители как одну из мер по решению проблем в этой сфере, вызванных полномасштабной войной", — говорится в сообщении Минфина.

При этом отмечается, что повышение тарифов возможно только при обеспечении достаточных и адресных ресурсов для поддержки уязвимых домохозяйств.

"Меморандум от 18 октября 2024 года повторяет ранее предложенные меры, не вводит новые предложения и не обязывает Украину к повышению тарифов на энергоносители во время войны", — подчеркнули в Минфине.

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