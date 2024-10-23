Задержана агентурная пара, которая действовала в пользу ФСБ и координировала воздушные удары российских войск по пяти областям Украины, в частности Донецкой, Киевской, Черниговской, Полтавской и Черкасской.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Злоумышленниками оказались 27-летний рецидивист и его 34-летняя сожительница. Пара искала быстрый заработок в телеграмм-каналах, где их завербовал представитель ФСБ, предложив деньги за сотрудничество.

По указанию куратора они путешествовали по регионам под видом "семейной пары" и собирали координаты для ракетных и дроновых атак. Во время воздушных ударов фигуранты также должны были отслеживать геолокацию систем противовоздушной обороны и уточнять последствия "прилетов".

Следствие установило, что во время переездов в другие города Украины агенты арендовали квартиры с видом на потенциальные цели. Они устанавливали мобильные телефоны с дополнительными источниками питания в окнах, чтобы в онлайн-режиме транслировать изображения для русских военных.

Служба безопасности раньше времени разоблачила их деятельность и задержала их в Краматорске, куда они вернулись для продолжения работы на врага. В ходе спецоперации изъяли все мобильные устройства, которые использовались для наблюдения.

Собранные доказательства позволили следователям сообщить задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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