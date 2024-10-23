Украинских автомобилистов ожидают существенные изменения в законодательстве о наказаниях - в частности, им увеличат размер ряда штрафов за популярные нарушения.

Информацию обнародовал автоблогер Александр Металлиди на его YouTube-канале.

Каждый водитель обязан садиться за руль, имея при себе водительское удостоверение. Если его нет, полицейский во время проверки документов выпишет протокол.

Ответственность за управление автомобилем без водительских прав регулируется статьей 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Эта статья предусматривает наказание за отсутствие соответствующих документов, таких как водительские права, технический паспорт и страховой полис, если водитель не может их предъявить правоохранителям. Кроме того, ответственность наступает в случаях, когда водитель имеет временное ограничение в праве управления, был лишен этих прав или повторно нарушил правила в течение года.

Основные изменения:

Штраф за управление автомобилем без водительских прав вырос с 510 до 20 400 гривен.

За повторное нарушение штраф может достигать 40800 гривен.

Возможно лишение водительского удостоверения сроком до 7 лет в случае повторного правонарушения.

Увеличена ответственность за управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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