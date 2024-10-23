Эксперты определили разницу между рыночной стоимостью беспилотников и фактически уплаченной суммой, обнаружив, что должностные лица переплатили в разы.

Правоохранители расследуют возможное завышение цен на закупки дронов Полтавской общиной и устанавливают размер переплаты.

Как сообщил руководитель Полтавской областной прокуратуры Евгений Гладий, в январе 2024 года информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Эксперты определили разницу между рыночной стоимостью беспилотников и фактически уплаченной суммой, обнаружив, что чиновники переплатили 9 млн. грн.

В настоящее время процессуальное руководство передано Специализированной прокуратуре в сфере обороны.

Рабочая группа «Прозрачность и подотчетность» сообщила о резонансной закупке 170 квадрокоптеров на сумму 38,8 млн грн Полтавским горсоветом, что привело к возбуждению уголовного производства за возможную растрату бюджетных средств.

Оказалось, что ООО "Зед-Мобайл" покупало 170 дронов у киевской компании и перепродавало Полтавской общине с наценкой по 100 тыс. грн за единицу.

Глава налоговой службы Полтавщины Алла Рябкова сообщила, что при анализе ценовых предложений выяснили, что «Зед-Мобайл» покупал квадрокоптеры у ООО «Комел», импортировавшее товары из Польши, Турции и Китая.

Цены на дроны варьировались от 181 до 229 тыс. грн, а в Полтаве их продавали по цене 136 тыс. грн на модель Mavic 3 Fly, в то время как цена приобретения колебалась от 78 до 107 тыс. грн. На квадрокоптере Autel цена составляла 361 тыс. грн, а «Зед-Мобайл» покупал его за 300 тыс. грн.

Налоговая служба также выявила изменения в модификации продукции при покупке. Материалы передали прокуратуре для проверки идентичности импортируемой продукции, поскольку «Зед-Мобайл» не проводил перепрошивание дронов.

Детективы продолжают изучать документы Полтавского городского совета по растратам при закупке дронов. Расследование началось 2 июля, и правоохранители подозревают полтавских чиновников в злоупотреблениях при закупке дронов в рамках программы «Полтавское сопротивление», что могло привести к присвоению бюджетных средств в больших размерах.

Источник: ЗМІСТ.

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