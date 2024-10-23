В первой половине последней декады октября валютный рынок будет сфокусирован на завершении расчетов бизнеса с бюджетом и приближении отчетной даты.

К концу текущей рабочей недели изменится стоимость американской валюты – так, в украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара.

О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев.

В первой половине последней декады октября валютный рынок будет сфокусирован на завершении расчетов бизнеса с бюджетом и приближении отчетной даты.

Представителям практически всех секторов экономики придется перегруппировать свои финансовые ресурсы, чтобы обеспечить необходимые выросшие бюджетные платежи.

"Причиной таких тектонических перегруппировок станет вступление в силу ресурсного законопроекта, которым повышаются налоги задним числом, с 1 октября. По расчетам инициаторов этих изменений, новации должны дать бюджету еще в этом году дополнительные 30 млрд грн. Если это так, то в октябре эта сумма, теоретически , может достичь 7-10 млрд грн, которые налогоплательщикам придется вынуть из своего кармана и бизнеса", – пояснил аналитик.

Он также отметил, что большинству клиентов банков аккумулировать значительные суммы для расчетов с бюджетом в течение нескольких дней будет сложно, поэтому им следует подготовить эти ресурсы заранее. Это, в свою очередь, увеличит спрос на гривну на рынке.

Прогнозы указывают на то, что до конца этой рабочей недели (которая завершается 25 октября) курс американского доллара будет колебаться в пределах 41,05–41,65 грн.

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