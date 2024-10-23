Все трое получили меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В Одесской области полиция разоблачила диверсантов - стало известно, что предатели поджигали релейные шкафы "Укрзализныци" по заказу спецслужб России.

Подробности сообщила Одесская областная прокуратура.

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры трем местным жителям поставлено в известность о подозрении в совершении диверсии в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УК Украины).

Следствие установило, что подозреваемые, воспользовавшись одним из мессенджеров, связались с представителем государства-агрессора, который предложил им "подработать" на поджогах объектов Укрзализныци.

В конце августа 2024 года, используя подготовленную зажигательную смесь, они совершили поджоги двух релейных шкафов на железнодорожном перегоне в южной части Одесщины. При этом подозреваемые снимали свои действия на видео, чтобы предоставить его в качестве доказательства проделанной работы.

Все трое получили меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Досудебное расследование проводит Управление СБУ в Одесской области.

Напомним, недавно Служба безопасности и Национальная полиция задержали «на горячем» еще четырех приспешников спецслужб России, которые совершали поджоги в Запорожье и Кропивницком. Приоритетными целями врага были служебные внедорожники сил обороны и релейные шкафы на объектах Укрзализныци.

Последние новости Украины:

Препятствовала деятельности военных ТЦК: украинцы угрожают лишением свободы.

Прикрывался товарищескими беседами с военными: украинца перебросили из рф для выполнения задач фсб, детали.



Чиновник "Укрэнерго" размечтался о массовом уничтожении украинцев: во время обысков у него найдено немало интересного.