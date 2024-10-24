Сотрудники СБУ задержали обоих предателей "на горячем", когда они пытались выполнить тестовое задание.

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция задержали агентов российской военной разведки (ГРУ), планировавших теракт в Киеве.

Об этом сообщили в СБУ.

Во время специальной операции были задержаны два российских агента, которые готовили самодельное взрывное устройство для подрыва в одном из многолюдных мест столицы. По данным СБУ, их цель заключалась в том, чтобы нанести максимальные потери среди гражданского населения Киева и посеять панику.

Российские спецслужбы дистанционно завербовали 20-летнюю женщину из Запорожья, искавшую "легкие" заработки в Телеграмм-каналах. После вербовки ей были предоставлены подробные инструкции по изготовлению взрывного устройства из подручных средств.

Злоумышленница получила указания об использовании двух мобильных телефонов, к которым нужно было подключить детонатор с пластидом, который ей передать из замаскированного схрона. Геолокацию этого схрона российские агенты планировали послать девушке накануне теракта.

Установлено, что она поддерживала связь с находившимся на временно оккупированной территории Запорожской области кадровым сотрудником ГРУ. К преступной деятельности она привлекла своего 26-летнего сожителя. Перед совершением теракта оба должны были выполнить "контрольную" задачу - поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в Запорожье.

Сотрудники СБУ задержали обоих предателей "на горячем", когда они пытались поджечь боевую машину пехоты (БМП), выполнявшую задачи на южном фронте. На месте происшествия изъяты орудия преступления и мобильные телефоны с доказательствами их деятельности в пользу рф.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) - могут получить пожизненный срок. Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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