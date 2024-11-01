За нарушение правил использования энергии, воды или газа предусмотрено наказание, включающее наложение штрафа – в определенных случаях возможно также привлечение к уголовной ответственности.
Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.
Эксперт сообщил, что административная ответственность за нарушение правил использования энергии, воды или газа регулируется статьей 103-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
В частности, украинцев могут наказать за самовольное использование электрической, тепловой энергии, горячей или питьевой воды в таких случаях: без приборов учета, если их использование обязательно; из-за умышленного повреждения приборов учета; иными способами.
За эти нарушения предусмотрены следующие наказания: предупреждение; штраф в размере от 170 до 850 грн., с возможностью предупреждения; штраф для должностных лиц от 510 до 1360 грн.
Кроме того, статья 103-3 КУоАП предусматривает ответственность за несоблюдение требований коммерческого учета тепловой энергии, горячей и питьевой воды. За самовольный демонтаж, умышленное уничтожение, повреждение или другое несанкционированное вмешательство в работу узлов коммерческого учета штрафы составят: для граждан — от 850 до 3 400 грн; для должностных лиц – от 3 400 до 4 250 грн.
Эксперт пояснил, что согласно статье 188-1 Уголовного кодекса Украины (УК), граждане могут быть наказаны за похищение горячей или питьевой воды, а также электрической или тепловой энергии, если их действия нанесли значительный ущерб. Это может произойти:
- через самовольное использование без приборов учета, когда их использование обязательно;
- вследствие умышленного повреждения приборов учета;
- иным образом.
За такие правонарушения предусмотрено наказание в виде:
- штрафа от 1700 до 3400 грн;
- исправительных работ сроком до 2 лет;
- пробационного надзора сроком до 3 лет;
- ограничение свободы на тот же срок.
Если эти действия совершены повторно, по предварительному сговору группой лиц или причинившие ущерб в особо крупных размерах, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 3 лет, добавил эксперт.
Источник: РБК-Украина.
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