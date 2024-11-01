Эксперт сообщил, что административная ответственность за нарушение правил использования энергии, воды или газа регулируется статьей 103-1 Кодекса Украины.

За нарушение правил использования энергии, воды или газа предусмотрено наказание, включающее наложение штрафа – в определенных случаях возможно также привлечение к уголовной ответственности.

Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Эксперт сообщил, что административная ответственность за нарушение правил использования энергии, воды или газа регулируется статьей 103-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

В частности, украинцев могут наказать за самовольное использование электрической, тепловой энергии, горячей или питьевой воды в таких случаях: без приборов учета, если их использование обязательно; из-за умышленного повреждения приборов учета; иными способами.

За эти нарушения предусмотрены следующие наказания: предупреждение; штраф в размере от 170 до 850 грн., с возможностью предупреждения; штраф для должностных лиц от 510 до 1360 грн.

Кроме того, статья 103-3 КУоАП предусматривает ответственность за несоблюдение требований коммерческого учета тепловой энергии, горячей и питьевой воды. За самовольный демонтаж, умышленное уничтожение, повреждение или другое несанкционированное вмешательство в работу узлов коммерческого учета штрафы составят: для граждан — от 850 до 3 400 грн; для должностных лиц – от 3 400 до 4 250 грн.

Эксперт пояснил, что согласно статье 188-1 Уголовного кодекса Украины (УК), граждане могут быть наказаны за похищение горячей или питьевой воды, а также электрической или тепловой энергии, если их действия нанесли значительный ущерб. Это может произойти:

через самовольное использование без приборов учета, когда их использование обязательно;

вследствие умышленного повреждения приборов учета;

иным образом.

За такие правонарушения предусмотрено наказание в виде:

штрафа от 1700 до 3400 грн;

исправительных работ сроком до 2 лет;

пробационного надзора сроком до 3 лет;

ограничение свободы на тот же срок.

Если эти действия совершены повторно, по предварительному сговору группой лиц или причинившие ущерб в особо крупных размерах, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 3 лет, добавил эксперт.

Источник: РБК-Украина.

Последние новости Украины:

Пешеходов ждут штрафы: придется заплатить за переход дороги не на "зебре".

Украинцев штрафуют за автогаз: кому придется заплатить 1700 гривен.

Украинцам впаяют штрафы за сбор орехов, грибов и ягод: в Раде определились с размером наказания.