Бойцы 112-й бригады территориальной обороны побывали в самых ожесточенных боях с оккупантами, некоторые из них перенесли несколько операций и вернулись на фронт.

Бойцы 112-й бригады ТРО приняли участие в самых ожесточенных боях с оккупантами, и некоторые из них перенесли несколько операций. После реабилитации они снова вернутся к своим собратьям на фронт.

Об этом говорится в сюжете журналиста "5 канала".

Военнослужащий 112-й бригады территориальной обороны на позывном "Арче" вспоминает тяжелые бои вблизи Кременной в марте прошлого года. Тогда во время боевых действий в Серебрянском лесу он чудом выжил, но получил тяжелое ранение ноги от танкового снаряда. Его эвакуировали в госпиталь из-под обстрелов, и уже через полгода он снова вернулся к собратьям, чтобы выполнять боевые задания.

Однако травма снова напомнила о себе – началось воспаление кости из-за инфекции. Военному пришлось посетить многочисленные больницы, и в результате он перенес уже восемь операций.

После осмотров "Арчи" пришлось ампутировать часть коленного сустава. Протезирование возможно только за границей, и он сейчас ждет ответа от государства о помощи. После полного восстановления "Арчи" намерена вернуться в службу, уже с протезом.

"Это месть за все, что они совершили у нас на территории Украины. За всех погибших собратьев, детей, гражданских. В гражданской жизни я пока себя не вижу", - рассказал Арчи.

Третий раз возвращается на передовую после ранения собрат "Арчи" из 112-й бригады территориальной обороны, военный на позывной "Клик", который завершает свою реабилитацию.

"Собратья стали моей семьей, они моя вторая семья. Я без них, и хочется верить, что они без меня, никуда. Мы уже одно целое", – отметил "Клик".

В начале Великой войны он вывез свою семью за границу и добровольно ушел защищать родную землю от русских оккупантов. Первое сражение произошло на Луганщине, где "Клик" получил обломочное ранение руки и контузию. Через полгода он вернулся на фронт, где сдерживал окупантов в Серебрянском лесу и снова получил ранения. Третье ранение произошло, когда в автомобиль защитников попал вражеский дрон.

"Это очень большая проблема сегодня с этими дронами. Я вот вспоминаю те мои ранения, то сейчас, конечно, гораздо страшнее. Эти дроны - как напасть какая-то. Но мы с этим боремся и боремся успешно", - заверил "Клик".

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