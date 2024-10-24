Покупателям нужно оплатить технику через уполномоченный банк, а затем подать заявку на компенсацию, приложив несколько документов.

Минэкономики объявило о подписании приказа, который определяет перечень техники и оборудования отечественного производства - будет возвращено 15% стоимости покупки для тех, кто приобретет эти товары.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

В список вошли 88 позиций девяти украинских производителей – автобусы, грузовики, лифты, прицепы, цистерны и сельхозтехника. Кабинет Министров принял решение о запуске программы компенсаций 24 сентября 2024 года. Покупатели могут получить 15% компенсации (без учета НДС) через банки-партнеры программы.

"Многие предприятия уже отправились на участие в программе, свидетельствующей об актуальности программы для национального производителя. Мы продолжаем принимать заявки, и перечень техники и оборудования будет расширяться. Планируем обновлять перечень еженедельно, все будет зависеть от активности предприятий", – говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в программе, производителям необходимо подать электронную заявку в Минэкономики и предоставить следующие данные:

степень локализации (минимум 40%);

калькуляцию себестоимости и технологических операций;

расчет удельного веса затрат на оплату труда

После проверки Минэкономики товары будут включены в публичный перечень, который будет передан банкам для реализации программы.

Покупателям нужно оплатить технику через уполномоченный банк, а затем подать заявку на компенсацию, приложив копию платежного документа и акт приемки-передачи.

Компенсацию за товары, приобретенные до 1 декабря 2024, можно получить в этом году, подав заявку до 5 декабря. Для техники, купленной после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году. Финансирование зависит от очередности поступления заявок и наличия бюджета.

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