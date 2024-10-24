Правило также касается ситуаций, когда номера не отвечают установленным требованиям.

При повторном нарушении с номерными знаками согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях штраф для украинцев растет.

О нарушении с номерными знаками говорится в Кодексе Украины об административных правонарушениях в статье 121-3.

В Украине водителям запрещается управлять автомобилем, если номерной знак загрязнен до такой степени, что его символы невозможно распознать на расстоянии 20 метров. За такое нарушение предусмотрен штраф.

Это правило также касается ситуаций, когда номера не отвечают установленным требованиям, в частности:

Перевернуты номерные знаки;

Номера, закрытые разными предметами (даже прозрачными), усложняющие их идентификацию;

Загрязненные номера, не позволяющие распознать их с расстояния 20 метров;

Неподсвечиваемые номера;

Номера установлены не в должном месте.

Если водитель намеренно пытается скрыть цифры на номере, это также влечет штраф в размере 2250 гривен. В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что некоторые водители используют разные материалы для маскировки номеров.

При повторном нарушении, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, штраф растет до 5100 гривен, а водителя могут лишить права вождения на срок от 3 до 6 месяцев.

По закону, на автомобиле должно быть два номерных знака. Если хотя бы один из знаков отсутствует, водителю все равно грозит штраф.

Вождение без номеров рассматривается как использование поддельных или чужих номерных знаков, что может привести к изъятию автомобиля для дальнейшего расследования.

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