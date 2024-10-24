На имущество обвиняемых – дом, хозяйственные постройки и автомобиль, общей стоимостью более 4 млн грн – наложен арест.

Прокуроры Житомирщины направили в суд обвинительный акт по трем лицам, которые подозреваются в растрате и завладении почти 2 млн грн бюджетных средств при закупке генераторов.

Подробности сообщили в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры.

В ходе расследования выявлено два случая завышения цен на генераторы, совершенные в. о. председателя сельского совета, который отстранен от должности.

В ноябре 2022 года он приобрел мощный генератор за 1,8 млн. грн., что на 500 тыс. грн. превышало рыночную стоимость. Еще один случай произошел в декабре того же года, когда вместе с депутатом-директором частного общества и адвокатом было закуплено 10 генераторов по вдвое завышенной цене.

Поставщица, с согласия и. о. сельского головы, подделала документы о поставках техники на 2,8 млн грн, не имея товара. Материально ответственный работник сельского совета подписал эти ложные документы, хотя генераторов не было. В результате из бюджета было излишне выплачено 1,4 млн грн, которые снабженица легализовала из-за ряда финансовых операций, сняв часть наличными.

Общие потери бюджета общества от закупки 11 генераторов составили около 2 млн грн. Сельского голову и депутата обвиняют в завладении бюджетными средствами в особо крупном размере по предварительному сговору (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Депутатке и материально ответственному работнику инкриминируют подделку официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины), а поставщику дополнительно обвиняют в легализации средств, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины).

На имущество обвиняемых – дом, хозяйственные постройки и автомобиль, общей стоимостью более 4 млн грн – наложен арест. Прокурор, в интересах общины, подал иск о возмещении причиненного ущерба в полном объеме.

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