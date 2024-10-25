Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), среднегодовой курс гривны по отношению к доллару на ближайшие годы увеличится.

Международный валютный фонд улучшил свой прогноз относительно курса доллара по отношению к гривне к 2029 году, отметив, сколько доллар будет стоить в следующих годах.

Об этом говорится в сообщении World Economic Outlook.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), среднегодовой курс гривны к доллару на ближайшие годы будет таким:

2024 год – 41,0 грн/доллар (прогноз за апрель – 41,0 грн/доллар)

– 41,0 грн/доллар (прогноз за апрель – 41,0 грн/доллар) 2025 год – 45,0 грн/доллар (прогноз за апрель – 45,8 грн/доллар)

– 45,0 грн/доллар (прогноз за апрель – 45,8 грн/доллар) 2026 год – 46,8 грн/доллар (прогноз за апрель – 48,6 грн/доллар)

– 46,8 грн/доллар (прогноз за апрель – 48,6 грн/доллар) 2027 год – 48,6 грн/доллар (прогноз за апрель – 50,4 грн/доллар)

– 48,6 грн/доллар (прогноз за апрель – 50,4 грн/доллар) 2028 год – 50,2 грн/доллар (прогноз за апрель – 52,1 грн/доллар)

– 50,2 грн/доллар (прогноз за апрель – 52,1 грн/доллар) 2029 год – 51,7 грн/доллар (прогноз за апрель – 54,1 грн/доллар)

Эти прогнозы в основном согласуются с оценками украинского правительства. Согласно закону о государственном бюджете на 2024 год, средний курс доллара определен на уровне 40,7 грн., а в проекте бюджета на 2025 год запланирован курс 45,0 грн. за доллар.

В июне Кабинет Министров Украины утвердил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы, в которой правительство прогнозирует рост среднего курса доллара:

2025 год – 45,0 грн;

– 45,0 грн; 2026 год – 46,5 грн;

– 46,5 грн; 2027 год – 46,4 грн.

Следует отметить, что по прогнозам в 2025 году, государственный долг Украины впервые превысит 100% от валового внутреннего продукта (ВВП). К этому году уровень задолженности уже достигнет 95,6% ВВП, и ожидается, что в 2024 году он вырастет до 106,6%.

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