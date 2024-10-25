В системе защиты государственного учреждения "ПриватБанк" выявлены определенные недостатки, которые позволяют мошенникам осуществлять незаконное списание средств с карт клиентов.

Эта информация была опубликована в жалобе на портале "Минфин". В ПриватБанке объяснили, в каких случаях не удается обеспечить защиту денег своих клиентов.

Клиент "ПриватБанка" сообщил, что получил на телефоне уведомление о попытке списания средств, однако из-за недостаточности баланса операцию отклонили.

"Сегодня почти в шесть утра увидел на телефоне сообщения от Приват24 "недостаточно средств". Не хватило на доминос пиццу в Хьюстоне. Смотрю вокруг - а я не в Хьюстоне и даже не в США. Мы живем в время, когда данные карточки могут быть украдены" кем-то даже на надежных сайтах, поэтому если бы это была попытка оплаты в интернете, я бы даже не написал сюда", — сообщил клиент "ПриватБанка".

Клиент "ПриватБанка" поражен ситуацией, ведь это была бесконтактная оплата картой, и карта была при нем, как и устройство ApplePay.

Оператор поддержки ПриватБанка не знает, как именно была проведена эта бесконтактная операция.

"Оператор выполнил все свои обязанности, но у меня есть вопросы в банк. Как могла произойти бесконтактная оплата, если карта была у меня, и я не получал никаких сообщений о добавлении в незнакомые устройства для Apple Pay или Google Pay?" — заметил украинец.

Он предположил, что данные карты могли быть похищены в интернете, и в таком случае он установил нулевой лимит на интернет-оплаты. Основной вопрос в банк заключается в том, как система безопасности позволила добавить данные карты в устройство для бесконтактных платежей без предварительного уведомления.

Клиент считает, что ему повезло, что на карте не было денег, ведь в случае попытки оплаты интернет-лимит не сработал бы, и карту могли бы "вычистить" через несколько минут.

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