Тариф на отопление для некоторых украинцев станет двухставочным, включающим условно-сменную часть и условно-постоянную часть.

Тариф на отопление для определенных украинцев изменится – стало известно, что он станет двухставочным, то есть будет состоять из двух частей.

Энергоснабжающая компания "Николаевоблтеплоэнерго" планирует ввести новый тариф в начале нового отопительного сезона. Это значительно облегчит нагрузку на кошельки украинцев.

"Раньше тариф на тепло для группы потребителей "населения" был сезонный – потребители платили за гигакалорию только в отопительный сезон", – говорится в сообщении.

Теперь граждане будут платить по новому тарифу, состоящему из двух переменных:

Условно-сменная часть – отражает потребленное количество электроэнергии, включая расходы на топливо и электроэнергию, необходимое для производства и передачи тепловой энергии.

Условно постоянная часть – учитывает постоянные расходы, такие как зарплаты работников, ремонт оборудования и т.д. Важно отметить, что условно-постоянная часть не будет меняться в течение года.

Кроме того, когда в межсезонье жилые дома не получают теплоноситель, это не значит, что предприятие не работает. Объем работы не уменьшается, а наоборот, это "горячая" пора, ведь от качественной подготовки к следующему отопительному сезону зависит бесперебойное теплоснабжение для николаевцев.

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