Осенью мы заняты уборкой и расчисткой урожая лета, и все же есть некоторые овощи, которые все еще можно начать сеять даже поздней осенью в 2024 году.

Может быть поздней осенью в 2024 году, прохладнее, но в старом сезоне роста еще есть жизнь, вот несколько выносливых овощей, которых можно сеять и сажать прямо сейчас.

Что и как сеять поздней осенью в 2024 году?

Во-первых, это выносливые сорта салата для выращивания зимой. Еще почти время, чтобы посеять их – но вам нужно поторопиться!

Сейте до конца ранней поздней осенью в 2024 году.

Посейте в лотки для рассады, затем высадите молодые саженцы на расстоянии около 22 см друг от друга в обоих направлениях.

Или посейте прямо в ряды на расстоянии 30 см, затем проредите саженцы, оставляя между ними 15 см.

Сеять поздней осенью в 2024 году можно рукколу — еще один выносливый лист, выращиваемый примерно таким же образом, и ее пряные нотки идеально дополняют более мягкие листья салата.

Посеянная летом, она часто дает семена еще до того, как вы успеете ее собрать, но посейте ее осенью, и это будет гораздо более послушный салат.

Редис — надежный выбор для раннего осеннего посева. Втисните последний посев классического летнего редиса или посейте один из восхитительно эксцентричных сортов зимнего или азиатского редиса.

Чеснок нужно высаживать через несколько недель, ближе к концу осени. Разломайте луковицы на отдельные зубчики и посадите их в подготовленную почву, разрыхленную до мелкой, рассыпчатой ​​текстуры.

Сейте поздней осенью рядами на расстоянии около 15-20 см друг от друга и оставляйте 10 см между зубчиками.

Источник: growveg.

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