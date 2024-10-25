В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от должности начальника ТЦК.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Подробности сообщило ДБР.

Коммерсант, который учится на дневной форме в высшем учебном заведении Прикарпатья, имеет законное право на отсрочку. Однако военный комиссар предупредил его, что оформить справку об отсрочке можно только за взятку в виде талонов на тысячу литров дизельного горючего, стоимость которой составляет примерно 1,5 тысячи долларов США.

21 октября ДБР задержало чиновника после получения талонов на горючее. В его автомобиле также обнаружили 13 тысяч долларов США и 73 тысячи гривен наличными.

Правоохранители провели обыск в служебном кабинете фигуранта, где были изъяты топливные карты более чем на тысячу литров дизеля и бензина.

Военному комиссару выдвинули подозрение по статье 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от должности. Расследование продолжается и устанавливаются другие факты противоправной деятельности и полный круг лиц, причастных к этому делу. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

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