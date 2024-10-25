Эти средства были ей необходимы для лечения и питания, но сейчас клиентка Ощадбанка оказалась без доступа к своим деньгам.

Клиенты "Ощадбанка" пенсионного возраста выражают беспокойство из-за проблем со снятием наличных денег в банкоматах - они уже четыре месяца ждут возврата средств.

Эта информация опубликована на портале "Минфин", где пользователи могут оставлять свои обращения в финансовое учреждение.

В сообщении говорится о женщине пенсионного возраста, которая не смогла снять 2000 грн в банкомате "Ощадбанка". Хотя деньги были списаны с ее счета, банк до сих пор не вернул денежные средства.

Клиентка "Ощадбанка" обратилась к работникам банка и подала заявку на возврат, но получила лишь ответное молчание: "8 июля 2024 года я попыталась снять 2000 грн в вашем банкомате, но он не выдал наличные деньги, хотя сумма была снята с моего счета. Я сообщила о проблеме, написала заявление, но до сих пор не получила денег".

Эти средства были ей необходимы для лечения и питания, но сейчас клиентка "Ощадбанка" оказалась без доступа к своим деньгам.

"Как пенсионер, я завишу от этих денег для своего лечения и питания. Уже прошло четыре месяца, и дело до сих пор не решено", - предупредила клиентка.

Клиентка "Ощадбанка" выразила возмущение безразличием банка к проблемам пенсионеров, считая неприемлемым, что их деньги не возвращаются в течение длительного времени. В момент публикации банк еще не отреагировал на ее обращение.

Согласно рекомендациям "Ощадбанка", если при использовании банкомата или терминала самообслуживания вы ввели сумму для снятия, но банкомат не выдал деньги или выключился из-за отключения света, а вы получили SMS о списании средств, следует срочно позвонить по телефону на горячую линию банка по номеру 0 -800-210-800.

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