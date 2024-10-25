Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время контрдиверсионных мер.

Служба безопасности Украины задержала агента росгвардии, помогавшего российским войскам прорываться в Мирноград.

Подробности сообщила пресс-служба СБУ. Украинец наплевал на безопасность мирных людей и выполнил задачу рф, передав данные о размещении объектов энергетики.

Контрразведка обнаружила, что этот 25-летний местный безработный, дистанционно завербованный военной разведкой россии, фиксировал локации украинских укреплений и огневых позиций.

Агент обходил город и его окрестности, собирая разведданные, которые посылал через мессенджер своему «связному» — еще одному предателю, служащему в росгвардии на восточном фронте. Кроме координат военных объектов, он также передавал геолокации энергообъектов, которые снабжают светом Покровский район.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время контрдиверсионных мер. У него изъяли мобильный телефон с поличным в пользу россии. Как выяснилось, он попал в поле зрения окупантов благодаря своим прокремлевским комментариям в российских Телеграмм-каналах.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Агент находится под стражей без права внесения залога и ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Контрдиверсионные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

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