Полиция регулярно проводит проверки и в случае выявления нарушений могут быть наложены штрафы.

Полиция предупредила украинцев о том, что за, на первый взгляд, "незначительное" нарушение могут налагаться жесткие штрафы, которые придется заплатить.

Штрафные санкции предусмотрены частью 1 статьи 132-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Многие украинские водители пытаются уменьшить количество заправок, перевозя с собой канистры с горючим. Однако важно помнить об установленных лимитах на перевозку, чтобы избежать штрафов.

Согласно нормам, в автомобиле разрешено перевозить не более 60 литров горючего в переносных канистрах. В специализированных транспортных средствах, предназначенных для перевозки горючего, этот лимит составляет 1500 литров.

Поскольку горючее считается опасным грузом, нарушение правил его перевозки влечет штраф в размере 510 гривен. Полиция регулярно проводит проверки и в случае выявления нарушений могут быть наложены штрафы. Чтобы избежать наказания, важно соблюдать правила безопасности при транспортировке горючего.

Напомним, что в Украине водителям запрещается управлять автомобилем, если номерной знак загрязнен до такой степени, что его символы невозможно распознать на расстоянии 20 метров. За такое нарушение предусмотрен штраф.

Если водитель намеренно пытается скрыть цифры на номере, это также влечет штраф в размере 2250 гривен.

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