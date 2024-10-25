Правительство обязуется перед международными партнерами повысить тарифы, используя новые методы расчета и учитывая социальные аспекты в условиях полномасштабного конфликта.

Об этом сообщил эксперт Олег Попенко в комментарии "24 Каналу".

Ожидание повышения тарифов на коммунальные услуги в 2025 году действительно обосновано. Это подтверждается положениями меморандума между Украиной и МВФ, в котором четко указано необходимость таких изменений.

В частности, правительство обязуется пересмотреть тарифы, учитывая новые методы расчета и социальные аспекты, учитывая условия войны.

"Ожидаю в следующем году повышение тарифов на газ, тепло, горячую воду и на распределение газа, также параллельно с этим поднимется стоимость электроэнергии для населения. В то же время в Министерстве финансов отмечают, что в обновленном Меморандуме с МВФ — нет обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители, однако такая возможность учтена. Такой шаг может быть возможен, если программа субсидий будет должным образом профинансирована", - сказал Попенко.

Этот шаг рассматривается как способ решения проблем в энергетическом секторе, вызванных полномасштабной войной. Однако его реализация возможна только при наличии достаточных финансовых ресурсов для поддержки уязвимых домохозяйств.

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