В обменниках прогнозируют значительное изменение курса наличного доллара – ожидается, что в течение следующей недели (с 29 октября по 3 ноября) стоимость американской валюты будет колебаться.

Похожая ситуация ожидается и в банках, сообщили представители банковского сектора.

Прогнозируется, что в течение следующей недели (29 октября – 3 ноября) курс доллара в обменниках будет колебаться в пределах 41,2–41,7 грн. На вечер 24 октября обменные пункты покупают доллары в среднем по 41,08 грн., а продают по 41,48 грн., что указывает на возможный рост как в покупке, так и в продаже.

Похожая ситуация ожидается и в банках, где с понедельника курс также составит 41,2–41,7 грн. На вечер 24 октября стоимость валюты составляла 41,1 грн. при покупке и 41,55 грн. при продаже.

Отмечается, что ежедневные курсовые колебания могут составлять до 0,3-0,5 грн. в банках и до 0,5 грн. в обменных пунктах, с общими отклонениями, прогнозируемыми на уровне 2% в неделю.

"В целом на следующей неделе основные принципы, порядок "действий" на валютном рынке не изменится: частые разнонаправленные изменения курсов будут незначительными, но с постепенным едва заметным шагом вверх", - рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесной.

Он также подчеркнул, что следует ожидать "постепенный, но замедленный" рост курсовых показателей. При этом ориентиром для этого процесса может служить официальный курс, установленный в госбюджете на конец 2024 года, который составит 42,1 грн. за доллар.

Источник: OBOZ.UA.

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