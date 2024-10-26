Клиент "ПриватБанка" выразил недовольство из-за внезапного разрыва сотрудничества с банком, о котором узнал из сообщения.

Государственный банк "ПриватБанк" заблокировал счет клиента из-за частого использования терминала для оплаты коммунальных услуг и штрафов.

Эта информация была сообщена клиентом "ПриватБанка" на портале " Минфин ".

Клиент "ПриватБанка" выразил недовольство из-за внезапного разрыва сотрудничества с банком, о котором узнал из сообщения. Он пользовался услугами финучреждения в течение 15 лет, но банк принял решение о расторжении договора после мониторинга его финансовых операций.

Причины этого решения остаются неопределенными, поскольку они сформулированы обще: ПриватБанк указывает на высокий уровень риска, недостаточность документов для проверки, невозможность идентификации конечных бенефициарных владельцев, представление недостоверных данных и намерение ввести ПриватБанк в заблуждение.

Муж удивлен отсутствием конкретики и обратился к представителям "ПриватБанка" за объяснением. Он считает, что подозрительными могли стать его финансовые операции, такие как оплата коммунальных услуг, пополнение карт посторонних лиц и уплата штрафов.

"Что именно стало причиной такого решения мне непонятно, возможно - помощь в оплате коммунальных услуг, пополнение карт посторонних лиц, оплата штрафов и другие платежи на счета госучреждений через терминал самообслуживания (что поделаешь - не у всех в нашей стране есть карточка ПриватБанка, а воспользоваться услугами банка через терминал самообслуживания для неклиентов банка невозможно)", - написал клиент "ПриватБанк".

Он также отметил, что недавно успешно прошел верификацию в банке. Тогда он предоставил все необходимые документы, и банк не выдвигал никаких вопросов о происхождении средств или не требовал дополнительной информации.

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