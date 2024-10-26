Сейчас решается вопрос о мере пресечения и ее отстранении от должности.

Сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве со Службой безопасности Украины сообщили о подозрении правоохранителю из Одесской области.

Подробности сообщили в ДБР .

Как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, правоохранитель пытался организовать канал переправки мужчин призывного возраста в непризнанное Приднестровье.

Согласно информации, милиция начала реализовывать свою схему в сентябре этого года. Он хорошо ориентировался в приграничной местности и знал расположение блокпостов. Желающих уехать из Украины он находил через социальные сети, взимал с каждого за переправку 6,5 тысячи долларов США. Ему помогали сообщники, которые должны были доставлять мужчин в границу.

22 октября работники ДБР задержали чиновника при попытке переправить через границу четырех военнообязанных.

Правоохранителю сообщается о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Решается вопрос о мере пресечения и их отстранении от должности.

По этой статье предусмотрено наказание до 9 лет лишения свободы. Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к этой деятельности. Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.

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