Уход за яблонями осенью означает, что ваши растения должны быть полностью готовы к следующему сезону и защищены от зимних стихий.

Здесь главные советы садоводов по уходу за яблонями, которые сохранят ваши ценные растения здоровыми и высокоурожайными на долгие годы, а также мнение о том, стоит ли подкармливать эти деревья осенью.

Поздней осенью и ранней зимой плодовые деревья в частности яблони вступают в фазу покоя.

Чтобы убедиться, что они войдут в зимнюю спячку хорошо подготовленными и вооруженными, чтобы пережить отрицательные температуры, никогда не удобряйте яблоки после июня.

Стоит ли подкормить яблони осенью?

Если вы подкормите их дополнительными питательными веществами осенью перед зимой, яблони продолжат расти в холодную погоду, что сделает их уязвимыми для мороза и серьезных повреждений.

Кроме того, вам следует прекратить поливать ваши яблони примерно в середине октября. Однако яблоням нужно будет как следует напитаться влагой, прежде чем они впадут в спячку, поэтому, прежде чем вы полностью прекратите поливать, поливайте достаточно, чтобы вода достигла корневой зоны дерева.

Если вы обрезаете уже укоренившиеся и закаленные яблони, вероятность возникновения проблем гораздо ниже. Если вы не живете в регионе с особенно суровыми зимними температурами, ваши взрослые плодовые деревья не должны возражать против обрезки осенью.

Фактически, уход за яблонями требует от вас удаления примерно пятой части старого прироста во время фазы покоя, чтобы стимулировать более обильное производство в следующем сезоне.

Источник: paramountplants.

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