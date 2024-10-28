Малина — выносливое, энергичное растение, которое хорошо растет в большинстве мест, однако ей важна хорошая подкормка.

Малине нужна ежегодная обрезка для ее высоких стеблей и подкормка, чтобы она давала хороший урожай.

Малине нужно много влаги для поддержания пышной листвы и набухания плодов, поэтому хорошо поливайте ее в засушливые периоды, особенно во время цветения и плодоношения.

Лучше всего поливать на уровне земли — идеально подойдет система капельного орошения или протекающий шланг.

Поддержание листвы малины, цветов и плодов сухими помогает снизить риск грибковых заболеваний.

Нанесите толстый слой мульчи, например, садового компоста , вокруг растений малины после подкормки ранней весной. Это помогает удерживать влагу в почве и "отпугивать" от малины сорняки. Оставьте зазор вокруг основания стеблей малины, чтобы избежать гниения.

Чем подкормить малину, чтобы иметь обильный урожай?

Подкармливайте малину универсальным удобрением с высоким содержанием калия, или рыбной и костной мукой.

Разбросайте полторы горсти на квадратный метр вокруг основания малины. Если рост слабый, внесите сульфат аммония в дозе 30 г на квадратный метр или гранулы сухого птичьего помета в дозе 90 г на квадратный метр.



При выращивании малины в контейнере подкармливайте растения жидким универсальным удобрением ежемесячно в течение всего вегетационного периода.

Малину обычно высаживают рядами и поддерживают системой столбов и горизонтальной проволоки – два основных метода описаны ниже.

Если у вас нет места для ряда, вы можете просто вырастить пару растений малины, поддерживаемых одним столбом, или одно компактное растение в контейнере.

Источник: rhs.org.

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