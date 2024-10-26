Членкиня Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина выразила обеспокоенность по поводу запланированных в бюджете расходов.

Минфин представил в Раде проект государственного бюджета на 2025 год, который вызвал значительный резонанс в обществе - представители власти также выразили свое недовольство документом.

О неприятных сюрпризах заложенного бюджета рассказали в сюжете ТСН.

Членкиня Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина выразила обеспокоенность по поводу запланированных в бюджете расходов на заработные платы работников органов и судейского корпуса. По ее словам, эти расходы на несколько миллиардов превышают прошлогодние, в то время как медикам и учителям не предусмотрено повышение зарплат.

Южанина отметила, что ситуация выглядит парадоксально: в условиях запланированного уменьшения расходов в других областях, для судей предусмотрено увеличение финансирования на 1,6 млрд грн, а для прокуроров — на 3 млрд грн. Она также отметила, что обсуждение этих изменений вызвало дискомфорт у модераторов, но никакие поправки на уменьшение финансирования не были учтены.

Народная избранница также рассказала, что генеральный прокурор и сотрудники прокуратуры решили пересмотреть должностные оклады, основываясь на повышенном прожиточном минимуме.

Оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 25 прожиточных минимумов, а средняя зарплата прокуроров составляет около 68 тысяч гривен. Однако она отметила, что не получила ответа, почему именно сейчас возникло такое предложение.

Кроме того, в бюджетной программе "Обеспечение осуществления правосудия" запланировано увеличение расходов на 1,35 млрд грн, что также обосновано необходимостью введения премий судьям первой инстанции до 40% оклада из-за низких зарплат.

В сферах образования и медицины о повышении зарплат речь не идет, и министры не смогли отстоять свои позиции. Южанина критически оценила комментарий министра образования Оксена Лисового о том, что выплаты педагогам будут пересмотрены только при наличии ресурсов.

В следующем году останутся на том же уровне минимальная заработная плата (8000 грн) и прожиточный минимум (2920 грн), что окажет негативное влияние на зарплаты бюджетников.

Также Южанина выступила с предложением президенту ветировать законопроект о повышении налогов, утверждая, что он неконституционный и может негативно сказаться на экономике, в частности на легализации зарплат.

В Верховной Раде объяснили, что законопроект предусматривает повышение военного сбора до 5% и авансовые взносы для АЗС, которые могут существенно увеличить налоговую нагрузку на бизнес. Соучредитель Monobank Олег Гороховский отметил, что повышение налогов повлияет на всех, в частности на легальных субъектов хозяйствования, что может повлечь за собой увеличение тенизации заработных плат.

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