Меморандум МВФ містить різні потенційні варіанти реформування енергосистеми - стало відомо, чи очікується підвищення тарифів на енергоносії в Україні.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Розглядаються можливі варіанти підтримки енергетичної стабільності України, з огляду на шкоду, завдану енергетичній системі країни через агресію росії, а також вплив цього на відновлення української економіки.

Як повідомляється в Міністерстві фінансів, Україна вже завершила п'ять переглядів програми EFF МВФ. Після кожного перегляду Фонд оновлює Меморандум, адаптуючи його до нових заходів у сфері економічної та фінансової політики.

"Останній Меморандум, оприлюднений 24 березня 2023 року, а також п'ять його оновлень містили розділ, присвячений реформі енергетичного сектору. Усі оновлення розглядали можливість підвищення тарифів на енергоносії як один із заходів для вирішення проблем у цій сфері, викликаних повномасштабною війною", — йдеться у повідомленні Мінфіну.

При цьому зазначається, що підвищення тарифів можливе лише за умови забезпечення достатніх та адресних ресурсів для підтримки вразливих домогосподарств.

"Меморандум від 18 жовтня 2024 року повторює раніше запропоновані заходи, не вводить нових пропозицій і не зобов'язує Україну до підвищення тарифів на енергоносії під час війни", — підкреслили в Мінфіні.

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