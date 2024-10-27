Садоводы назвали деревья, которые ни в коем случае нельзя обрезать осенью, если вы хотите, чтобы к весне ваш задний двор процветал.

Ваш сад осенью может выглядеть так, будто прямо сейчас нужно обрезать деревья, но это может принести больше вреда, чем пользы.

Хотя некоторые виды зелени более снисходительны, обрезка некоторых деревьев осенью — это абсолютное табу.

Если вы хотите здоровый, цветущий сад весной, деревья осенью лучше не обрезать.

Если только у вас нет мертвых веток на деревьях осенью. Или веток, которые могут стать опасными зимой. Большинство экспертов говорят, что осенью вообще не следует ничего обрезать. Выбор за вами.

Ваши деревья концентрируют свою энергию на корнях в холодное время года. Поэтому любые порезы от обрезки не заживут вовремя.

Открытые порезы могут сделать ваше дерево уязвимым, что может привести к месяцам борьбы.

Обрезка также является способом стимулирования роста. Ваше дерево не пытается расти осенью, оно пытается притаиться. Таким образом, обрезка ослабит деревья.

Лучше подождать с обрезкой до периода покоя следующей весны.

Полив деревьев осенью помогает им подготовиться к зиме. Когда наступает зима, деревьям трудно получить воду из замерзшей земли.

Обильно полейте деревья после того, как опадут листья, и до того, как земля замерзнет. Вечнозеленые деревья особенно нуждаются в таком обильном поливе.

Источник: precisiontreemn.

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