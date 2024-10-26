Тимочко считает, что чем больше общая подготовленность украинцев к обороне, их консолидация и способность эффективно взаимодействовать в группах, тем меньше у России будет желание вести войну.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что украинским женщинам следует подготовить к обороне, даже если они не подлежат обязательному призыву на военную службу.

Такое мнение он высказал в телемарафоне.

"Нужно ли это будет сейчас – призывать женщин? А почему не стоит подготовить их, учить? Это же не обязательно призвать", – заметил военный.

Тимочко считает, что чем больше общая подготовленность украинцев к обороне, их консолидация и способность эффективно взаимодействовать в группах, тем меньше у России будет желание вести войну. То есть нужно действовать по примеру Израиля – где даже женщины имеют военную подготовку.

"Чем больше мы будем иметь планы действий, чем больше мы будем иметь подготовленных людей к сопротивлению, что лучше мы будем вооружены - будет тем меньше мотивации в России воевать и нападать на нас", - подчеркнул председатель Совета резервистов.

По его мнению, Украине необходимо иметь план действий на случай худшего сценария, ведь лучшие результаты могут прийти сами. Он подчеркивает, что вызовы и проблемы следует оценивать с наихудшей перспективы, аналогично военным операциям, которые всегда планируются с учетом сложных вариантов и худших возможных последствий, чтобы уменьшить риски и обеспечить безопасность.

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